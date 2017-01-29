Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» İspanya Ligi

La Liga'da tükürük savaşları!

Tarih29 Ocak 2017 , 10:33

Yorum
La Liga'da tükürük savaşları!

AJANSSPOR- Atletico Madrid ile Alaves'in 0-0 berabere kaldığı mücadeleye Godin ile Deyverson'un tükürükleri damga vurdu. 

Alaves'in serbest vuruş hazırlığı yaptığı esnada Deyverson, Godin'in suratına tükürdü. Bundan saniyeler sonra ise Godin arkadan Deyverson'a yaklaşarak aynı şekilde ona tükürdü. 

İkilinin kamera kayıtları incelenip ağır cezalar alması bekleniyor.

The Atletico Madrid player then responded by spitting at Deyverson while his back was turned

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri

me