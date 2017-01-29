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La Liga'da tükürük savaşları!
29 Ocak 2017 , 10:33
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AJANSSPOR- Atletico Madrid ile Alaves'in 0-0 berabere kaldığı mücadeleye Godin ile Deyverson'un tükürükleri damga vurdu.
Alaves'in serbest vuruş hazırlığı yaptığı esnada Deyverson, Godin'in suratına tükürdü. Bundan saniyeler sonra ise Godin arkadan Deyverson'a yaklaşarak aynı şekilde ona tükürdü.
İkilinin kamera kayıtları incelenip ağır cezalar alması bekleniyor.
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