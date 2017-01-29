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Sevilla'ya ağır darbe :1-3!
29 Ocak 2017 , 20:45
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AJANSSPOR - İspanya Ligi'nde (La Liga) 20. hafta mücadelesinde Espanyol ile Sevilla karşılaştı. Ligde iddialı bir konumda olan Sevilla, deplasmanda rakibine 3-1 kaybetti. Maçın başında konuk ekip 10 kişi kaldı ve Espanyol penaltı kazandı.
Maçın 4. dakikasında tecrübeli futbolcu Jose Antonio Reyes penaltıdan golü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. 10 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi sürdüren Sevilla, 20. dakikada Samir Nasri'nin pasında Stevan Jovetic'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi.
Ardından sahneye Reyes'in pasında topu filelere gönderen Navarro Ceciliano çıktı ve Espanyol 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın 71. dakikada bu kez Gerard Moreno topu ağlarla buluşturdu ve Espanyol 3 puanın sahibi oldu.
Alınan bu sonucun ardından Sevilla 42 puanda kalırken, Espanyol ise 29 puana yükseldi. La Liga'da gelecek hafta Sevilla evinde Villarreal ile karşılaşacak. Espanyol ise Malaga'ya konuk olacak.
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