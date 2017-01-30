Çizgi teknolojisi tartışması alevlendi!

İspanyol futbolunda bu sezon sıkça görülen hakem hataları, maçlarda teknoloji kullanımı tartışmasını daha da artırdı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 20. haftasında 1-1 sona eren Real Betis-Barcelona maçında yaşanan hakem hataları, tartışmaların odak noktası oldu. Karşılaşmanın 76. dakikasında Barcelonalı futbolcu Jordi Alba'nın şutunda top, kale çizgisini geçmesine rağmen maçın hakemi Alejandro Jose Hernandez'in, pozisyonu iyi göremediği halde golü vermemesine Katalan takımı ve basını tepki gösterdi.

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, yaptığı açıklamada, "Saha içinde pozisyonu çok net gördüm. Top bir metre içeri girdi." dedi. Jordi Alba, "Eğer dünyanın diğer büyük liglerindeki kuralları uygularsak böyle hatalar hemen sona erer. Sadece bizim için değil herkes için iyi olur." yorumunu yaptı.

Brezilyalı forvet oyuncusu Neymar, sosyal paylaşım sitesinde yaptığı yorumda, maç içinde kendisine yapılan ve penaltı olduğu savunulan faul ile Jordi Alba'nın sayılmayan golünü alaylı bir dille eleştirdi.

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enriuque, "Maçlarda teknoloji kullanımı yardımcı olabilir. Hakemlerin yardıma ihtiyaç duydukları açıkça görülüyor." diye konuştu. Kulübün spor direktörü Javier Bordas ise "Maçlarda neden teknoloji kullanılmıyor anlamış değiliz. Bunu hemen yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol basını da "Şahin Gözü" olarak bilinen gol çizgisi teknolojisi başta olmak üzere maçlarda teknoloji kullanımının La Liga'nın en büyük eksikliği olduğunu vurguladı. Yeşil sahalarda teknoloji kullanımına İngiltere'de Premier Lig'in 2013-14, Almanya'da Bundesliga, İtalya'da Seria A ve Fransa'da Ligue 1'in ise 2015-16 sezonlarında geçtiğini hatırlatan Marca gazetesi, La Liga'nın 2013 yılında verdiği teknoloji kullanımı kararını halen hayata geçiremediğini belirtti.

Katalan spor gazeteleri Sport ve El Mundo Deportivo ise La Liga'da lider Real Madrid ile 2. sıradaki Barcelona arasındaki 4 puanlık farka atfen, "Bu sezon hakem hataları olmasaydı Barcelona şu anda liderlik koltuğunda olacaktı." iddiasında bulundu.