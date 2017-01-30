Real Madrid fırsatı tepmedi!

Real Madrid 3 - 0 Real Sociedad

38' 1 - 0 Mateo Kovacic

51' 2 - 0 Cristiano Ronaldo

82' 3 - 0 Alvaro Morata

AJANSSPOR - La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid, 20. hafta mücadelesinde Real Sociedad'ı konuk etti.

38. dakikada Kovacic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Real Madrid, 51. dakikada Portekizli yıldız Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı. Ronaldo, ligdeki gol sayısını da 13'e çıkardı.

6. dakikada sarı kart gören Martinez, 74. dakikada ikinci srıdan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Real Sociedad'ı 10 kişi bıraktı.

66. dakikada Benzema'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 82. dakikada kapanışı yaptı ve Real Madrid, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

1 maç eksik Real Madrid, takipçileri Barcelona ile Sevilla'nın puan kaybını çok iyi değerlendirdi ve puanını 46'ya çıkararak rakiplerine 4 puan fark attı. Sociedad ise 35 puanla 5. sırada yer aldı.