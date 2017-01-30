Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» İspanya Ligi

Real Madrid fırsatı tepmedi!

Tarih30 Ocak 2017 , 00:32

Yorum
Real Madrid fırsatı tepmedi!

Real Madrid 3 - 0 Real Sociedad
38' 1 - 0 Mateo Kovacic  
51' 2 - 0 Cristiano Ronaldo
82' 3 - 0 Alvaro Morata   

AJANSSPOR - La Liga'da zirvede yer alan Real Madrid, 20. hafta mücadelesinde Real Sociedad'ı konuk etti.

38. dakikada Kovacic'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Real Madrid, 51. dakikada Portekizli yıldız Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı. Ronaldo, ligdeki gol sayısını da 13'e çıkardı.

6. dakikada sarı kart gören Martinez, 74. dakikada ikinci srıdan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Real Sociedad'ı 10 kişi bıraktı.

66. dakikada Benzema'nın yerine oyuna dahil olan Morata, 82. dakikada kapanışı yaptı ve Real Madrid, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

1 maç eksik Real Madrid, takipçileri Barcelona ile Sevilla'nın puan kaybını çok iyi değerlendirdi ve puanını 46'ya çıkararak rakiplerine 4 puan fark attı. Sociedad ise 35 puanla 5. sırada yer aldı.  

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri

ih