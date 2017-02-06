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La Liga'da haftanın görünümü
06 Şubat 2017 , 11:06
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La Liga'da kötü hava şartları nedeniyle Celta Vigo ile oynaması gereken karşılaşma ertelenen Real Madrid, haftayı maç yapmadan geçmesine karşın liderliğini sürdürdü.
Liderin en yakın takipçisi Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın ilk 11'de başlayıp 90 dakika görev aldığı maçta, sahasında Athletic Bilbao'yu 3-0'lık skorla geçti.
Sevilla'nın evinde Villarreal ile golsüz berabere kaldığı haftada, Atletico Madrid ise sahasında Leganes'i 2-0 yendi.
Ligde 21 hafta sonunda iki maç eksiğine rağmen 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 45 puanla Barcelona ve 43 puanla Sevilla takip etti.
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