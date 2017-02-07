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Emre Çolak:" Babel'i çok arıyoruz"
07 Şubat 2017 , 17:50
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- Futbol
- İspanya Ligi
La Liga'da Deportivo forması giyen milli oyuncumuz Emre Çolak, beIN SPORTS'ta yayınlanan İspanya'dan Futbol'a bağlandı. Kendisine övgüler yağdıran Nihat Kahveci'ye teşekkür ederek söze başlayan Emre, "Nihat'a ağabeyi sizleriniz aracılığıyla teşekkür ediyorum. Ondan aldığımız bayrağı inşallah iyi bir şekilde taşıyacağız" diye konuştu.
Bu sezon attığı 2 golün kafa vuruşları ile hatırlatılması üzerine Emre Çolak, "Açıkçası ben de bu işe çok şaşırıyorum. Güzel ortalar geliyor, iyi vuruyorum" dedi. Emre Çolak İspanya'da kendisine daha çok sorumluluk verildiğini, Galatasaray'da forma giydiği zamanlarda düzenli forma şansı bulamadığını sözlerine ekledi.
Milli oyuncu son olarak ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Ryan Babel için, "Onu çok özlüyoruz ve onu arıyoruz" ifadelerini kullandı.
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