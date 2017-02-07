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MSN değil MSA!
07 Şubat 2017 , 17:18
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
İspanyol basını, Atletico Madrid'e karşı oynanacak Kral Kupası yarı final rövanş maçında Barcelona'da kart cezalısı Neymar'ın yerine forvetin solunda Arda Turan'ın görev yapacağını yazdı.
Barcelona'da bu sezon Neymar'ın oynamadığı maçlarda yerini dolduran Arda Turan'ın forvetin sol kanadında çok iyi bir performans sergilediğine dikkati çeken İspanyol basını, Türk futbolcunun şimdiye kadar 13 gol atmış olmasına vurgu yaptı.
Sport gazetesi, "Messi ve Suarez ile birlikte üç diş, Arda Turan ile tamamlanacak. Arda, Brezilyalı futbolcunun yerini dolduran güçlü bir aday oldu." ifadelerini kullandı. Gazete, Barcelona'da "üç diş" lakabı takılan ve "MSN" (Messi-Luis Suarez-Neymar) olarak kısaltılan forvetteki üçlünün, Neymar'ın yerine Arda'nın oynamasıyla "MSA" olacağını yazdı.
"Arda, bu sezon forvetin sol kanadında büyük bir verim gösterdi." değerlendirmesinde bulunan Marca gazetesi de "Türk futbolcu attığı 13 gol ile Neymar'ın yerine ilk 11'e girme opsiyonu en yüksek futbolcu oldu. Ayrıca gazetede, Atletico Madrid maçının Türk futbolcu için özel bir anlamı olduğu çünkü 4 sezon o formayı giydiği değerlendirmesinde bulunuldu.
Öte yandan İspanya Kral Kupası'nda bu sezon 4 golü bulunan Arda Turan, bu akşamki maçta bir gol atması halinde 5 golü bulunan Sevillalı futbolcu Ben Yedder'i yakalayarak kupada gol krallığına ortak olacak.
İlk maçı Atletico Madrid'e karşı deplasmanda 2-1 kazanan Barcelona, skor avantajını rövanş maçında koruması halinde finale yükselecek.
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
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