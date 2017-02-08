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Barcelona'da Mascherano sakatlandı
08 Şubat 2017 , 16:35
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da Arjantinli futbolcu Javier Mascherano, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki savunma oyuncusunun Atletico Madrid ile oynanan İspanya Kral Kupası yarı final rövanş maçında sol uyluk bölgesinden sakatlık yaşadığı bildirildi.
Açıklamada, Mascherano'nun sahalara dönüş tarihinin tedavi sürecine göre belli olacağı kaydedilirken, İspanyol basınında Arjantinli futbolcunun yaklaşık 3 hafta forma giyemeyeceği öne sürüldü.
Mascherano, bu sezon 15'i La Liga'da olmak üzere 26 maçta oynadı.
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