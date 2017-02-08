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En büyük hayali Real Madrid başkanlığı!
08 Şubat 2017 , 15:13
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Real Madrid
Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal, gelecekte İspanya'nın Real Madrid kulübünde başkanlık yapabileceğini söyledi.
İspanyol basınına Real Madrid ile ilgili açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki tenisçi, eflatun-beyazlı kulüpte başkanlık yapmak isteyip istemediği şeklindeki bir soruya, "Bunu tabii ki isterim. Neden olmasın." cevabını verdi.
Başkent temsilcisinin Florentino Perez gibi büyük bir başkana sahip olduğunu vurgulayan Nadal, "Kulübün şu an bana ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Ancak gelecekte neler olabileceğini asla bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.
Erkekler tenisinde dünya eski 1 numarası Nadal, geçtiğimiz ay Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde karşılaştığı İsviçreli Roger Federer'e 3-2 mağlup olmuştu.
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