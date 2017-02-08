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''Kırmızı'' maçı kazandı, finale çıktı!
08 Şubat 2017 , 00:54
Barcelona 1 - 1 Atletico Madrid
43' 1 - 0 Luis Suarez
57' Sergi Roberto - Kırmızı
69' Yannick Carrasco - Kırmızı
80' Kevin Gameiro - Penaltı kaçırdı
83' 1 - 1 Kevin Gameiro
90 Luis Suarez - Kırmızı
AJANSSPOR - La Liga'da zirve takibini sürdüren Barcelona, ligde istikrarsız bir görüntü sergileyen Atletico Madrid'i İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında konuk etti.
İki takım arasında Madrid'de yapılan ilk maçı Barcelona 2-1 kazanmış ve rövanşa avantajlı gelmişti.
Milli futbolcu Arda Turan, eski takımına karşı ilk kez ilk 11'de sahaya çıkarken, 43. dakikada Messi'nin vuruşunda kaleciden seken topu ağlara gönderen Suarez, ilk yarının sonucunu belirledi: 1-0
Maçın 57. dakikasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Sergi Roberto, Barcelona'yı 10 kişi bırakırken; 69. dakikada ise Atletico 10 kişi kaldı. Arda'ya faul yapan Carrasco, ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Arda Turan, 70. dakikada yerini Busquets'e bırakırken, 79. dakikada Atletico penaltı kazandı. 80. dakikada atışı kullanan Gameiro, topu üstten dışarı yollayarak çok önemli bir fırsatı harcadı.
Penaltıyı kaçıran Gameiro, 83. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımını ümitlendirdi. 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gören Suarez, Barcelona'yı 9 kişi bıraktı.
Kalan 5 dakikalık uzatma bölümünde gol olmadı ve 3 kırmızı kartın çıktığı, bir penaltının kaçtığı mücadelede 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İlk maçı 2-1 kazanan Barça, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Barcelona'nın rakibi ilk maçta 0-0'ın rövanşında bu akşam oynanacak Alaves - Celta Vigo mücadelesinden sonra belli olacak. Final ise 27 Mayıs'ta yapılacak.
Kral Kupası'nda üst üste 4. kez finale çıkan son 2 yılın şampiyonu Barcelona, böylece teknik direktör Luis Enrique yönetiminde, Nou Camp'ta oynadığı 12. Kral Kupası maçında ilk defa kazanamadı.
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