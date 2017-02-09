Real Madrid'in dev operasyonu!

AJANSSPOR DIŞ HABER - İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid’in, İngiltere’de Manchester United forması giyen David De Gea’yı yeniden gündemine aldığı öne sürüldü.



Marca gazetesinin haberine göre, İspanyol kaleci için girişimler başladı. Portekizli menajer Jose Mourinho’nun 'prenslerinden' biri olan 26 yaşındaki kalecinin 2019 yılı yaz dönemine kadar sözleşmesi sürüyor.



De Gea’nın Real Madrid’e transfer olması İngiltere’deki bazı otoriteler tarafından ‘zor’ görünse de sözleşmesinde yer alan madde başka bir gerçeği gözler önüne seriyor. De Gea’nın sözleşmesindeki “65 milyon Euro bedelle serbest kalır” maddesi bu transferde önemli bir etken olabilir.

Öte yandan Real Madrid, De Gea ile anlaşma sağlayamazsa Chelsea forması giyen Belçikalı Thibaut Courtois ile irtibata geçecek. Hatırlanacağı gibi Real Madrid, Dea Gea’yı daha önce evraklardaki gecikme sebebiyle kadrosuna katamamış ve büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.



Ayrıca Marca, hangi kalecinin kadroya dahil edilmesini okuyucularına da sordu. Yapılan ankette, Dea Gea, Courtois ve Donnarumma yer aldı. Ankette şu ana kadar De Gea %35 oranında oy alırken, İspanyol kaleciyi %26 oyla Courtois takip etti. Donnarumme %13 oyda kalırken, 'hiçbiri' seçeneği ise %26 oyla dikkat çekti.



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