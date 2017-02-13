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Dünya yıldızlarıyla bir araya gelecek!
13 Şubat 2017 , 17:05
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Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Laureus Spor Ödülleri bu yıl Monaco’da düzenlenecek. Gecenin en önemli konuğu ise Nusret olacak.
Ete olan aşkı ve kendine has tuz atma hareketiyle dünya çapında bir fenomen olan Nusret, Monaco'da düzenlenecek ve aralarında Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı Laureus Spor Ödülleri'ne davet edildi. İşte detaylar...
Instagram’da açtığı #saltbae etiketi sayesinde hareketini yurt dışındaki ünlülere kadar ulaştıran Nusret'in geceye damga vuracak isimlerden olması bekleniyor...
LAUREUS DÜNYA SPOR ÖDÜLLERİ
Resmî olarak 2000 yılında kurulsa da Laureus Dünya Spor Ödülleri’nin geçmişi 1970’lere kadar dayanıyor. Hem spor dünyasının saygıdeğer isimlerini hem de yılın en başarılı sporcularını onurlandıran Laureus Dünya Spor Ödülleri’nin altıncısı geçen yıl Berlin’de düzenlendi.
Törende yılın erkek sporcusu, yılın kadın sporcusu, yılın takımı, yılın çıkışı, yılın geri dönüşü, yılın engelli sporcusu, yılın ekstrem sporcusu, Spirit of Sport ödülü, Ömür boyu başarı ödülü ve Sporda iyilik ödülü gibi kategoriler yer alıyor. Bir fenomen haline gelen Nusret’in bu önemli gecede yapacakları da şimdiden merak konusu oldu.
YILIN ERKEK SPORCUSU ADAYLARI
LeBron James
Stephen Curry
Cristiano Ronaldo
Usain Bolt
Andy Murray
YILIN KADIN SPORCUSU ADAYLARI
Elaine Thompson
Katie Ledecky
Angelique Kerber
Allyson Felix
Simone Biles
Laura Trott
Hürriyet
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Real Madrid
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