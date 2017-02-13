Dünya yıldızlarıyla bir araya gelecek!

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen Laureus Spor Ödülleri bu yıl Monaco’da düzenlenecek. Gecenin en önemli konuğu ise Nusret olacak.

Ete olan aşkı ve kendine has tuz atma hareketiyle dünya çapında bir fenomen olan Nusret, Monaco'da düzenlenecek ve aralarında Cristiano Ronaldo'nun da yer aldığı Laureus Spor Ödülleri'ne davet edildi. İşte detaylar...

Instagram’da açtığı #saltbae etiketi sayesinde hareketini yurt dışındaki ünlülere kadar ulaştıran Nusret'in geceye damga vuracak isimlerden olması bekleniyor...

LAUREUS DÜNYA SPOR ÖDÜLLERİ

Resmî olarak 2000 yılında kurulsa da Laureus Dünya Spor Ödülleri’nin geçmişi 1970’lere kadar dayanıyor. Hem spor dünyasının saygıdeğer isimlerini hem de yılın en başarılı sporcularını onurlandıran Laureus Dünya Spor Ödülleri’nin altıncısı geçen yıl Berlin’de düzenlendi.

Törende yılın erkek sporcusu, yılın kadın sporcusu, yılın takımı, yılın çıkışı, yılın geri dönüşü, yılın engelli sporcusu, yılın ekstrem sporcusu, Spirit of Sport ödülü, Ömür boyu başarı ödülü ve Sporda iyilik ödülü gibi kategoriler yer alıyor. Bir fenomen haline gelen Nusret’in bu önemli gecede yapacakları da şimdiden merak konusu oldu.

YILIN ERKEK SPORCUSU ADAYLARI

LeBron James

Stephen Curry

Cristiano Ronaldo

Usain Bolt

Andy Murray

YILIN KADIN SPORCUSU ADAYLARI

Elaine Thompson

Katie Ledecky

Angelique Kerber

Allyson Felix

Simone Biles

Laura Trott

Hürriyet