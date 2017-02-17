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La Liga maçları sosyal medyada
17 Şubat 2017 , 17:42
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- Futbol
- İspanya Ligi
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) cuma günü oynanacak karşılaşmalar, sosyal medyadan canlı olarak yayınlanacak.
La Liga'dan yapılan açıklamada, futbolun sosyal medyadaki popülaritesini artırmak amacıyla yeni bir uygulamaya geçildiği belirtildi.
Açıklamada, ligde cuma günü oynanacak tüm karşılaşmaların, organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki resmi hesabından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı ifade edildi.
Uygulama, bu akşam TSİ 22.45'te oynanacak Granada-Real Betis lig karşılaşması ile başlayacak.
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- Futbol
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