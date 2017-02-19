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Real kazanmasını bildi
19 Şubat 2017 , 00:24
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 23. hafta karşılaşmasında Real Madrid, konuk ettiği Espanyol'u 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.
La Liga'da 2 maçı eksik olmasına rağmen lider durumda bulunan Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Espanyol'u ağırladı.
Eflatun-beyazlılar, Alvaro Morata'nın 33. dakikada kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci devrede de maçın kontrolünü elinde bulunduran başkent temsilcisi, Gareth Bale'ın 83. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkararak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın 71. dakikasında Morata'nın yerine oyuna giren Bale, yaklaşık 3 ay sonra formasına kavuştu. Galli futbolcu, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla geçen yıl kasım ayında yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ayak bileğinden sakatlanmıştı.
Ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükselten Real Madrid, puanını 52'ye çıkararak haftayı lider kapatmayı garantiledi. Arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 32 puanda kaldı.
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