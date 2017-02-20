Barcelona'da Sampaoli sesleri!

İspanyol basını, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Luis Enrique ile gelecek yıl yolların ayrılacağını ve yerine geçebilecek en güçlü adayın Jorge Sampaoli olduğunu iddia etti.

Barcelona'nın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e (PSG) 4-0 yenilmesinin ardından eleştiri oklarının yöneltildiği Luis Enrique'nin geleceği tartışılmaya başlandı.

Katalan ekibinde üçüncü sezonunu geçiren Luis Enrique'nin takım içindeki otoritesini kaybettiğini savunan bazı futbol yorumcuları, son Leganes maçında taraftarların Andre Gomes başta olmak üzere bazı oyuncuları ve İspanyol teknik adamı ıslıkladığına dikkati çekti.

Barcelona Kulübünün, Enrique'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini halen yenilemediğini hatırlatan İspanyol gazeteleri, Şampiyonlar Ligi'nde 8 Mart'ta oynanacak rövanş maçında PSG'yi eleyecek tarihi bir skor alınmaması halinde Luis Enrique'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını ileri sürdü. La Vanguardia gibi bazı Katalan gazeteleri ise şimdiden internet sitelerinde "Luis Enrique gitsin mi, kalsın mı?" diye taraftar anketi yapmaya başladı.

Bu arada İspanyol basını, Luis Enrique'nin sezon sonunda ayrılması durumunda yerine geçebilecek en güçlü adayın şu anda Sevilla'yı çalıştıran Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli olduğunu yazdı. Basın toplantılarında Barcelona ile ilgili sorulara da maruz kalan Sampaoli ise "Yarın ne olacağını kimse bilemez." diyerek tekliflere açık kapı bıraktı. İngiliz spor gazeteleri de Sampaoli dışında Barcelona'nın diğer teknik direktör adaylarının Liverpool'un başındaki Alman Jürgen Klopp ve Tottenham'ı çalıştıran Arjantinli Mauricio Pochettino olabileceğini öne sürdü.

Milli futbolu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona, bu sezon İspanya Kral Kupası'nda finale kalmasına rağmen İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) iki maç eksiği olan lider Real Madrid'in bir puan arkasında ikinci sırada bulunuyor. Barcelona'nın ilk maçta 4-0 yenildiği PSG'yi eleyip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalma olasılığı da çok düşük gösteriliyor.