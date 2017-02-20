Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı!

Çin kulüplerinin peşini bırakmadığı Arda Turan'a formasını giydiği İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'dan yine izin çıkmadı.

Bir Çin kulübü Arda Turan'a daha önce talip olmuş ve rekor transfer ücretiyle hem milli yıldızımızın hem de Barcelona'nın kapısını çalmıştı. yapılan teklife "hayır" yanıtı veren Barcelona'nın geçen hafta kapısı bir kez daha çalındı.

Arda Turan'ın menajeri, Barcelona'nın Paris Saint Germain'e 4-0 yenildiği Şampiyonlar ligi son 16 turu ilk maçı sonrası Katalan kulübüyle yeniden masaya oturdu.

60 milyon euro bonservis bedelinin teklif edildiğini belirten Arda'nın menajeri, "Şampiyonlar Ligi'nde de şansınız düşük. bu fiyata el sıkışın ve bırakın arda turan gitsin" dedi.

Katalan kulübü, "Arda'yı satmıyoruz" diyerek yapılan bu teklifi de geri çevirdi.

(beIN Sports)