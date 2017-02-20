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Messi sürprize izin vermedi!
20 Şubat 2017 , 00:38
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- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
Barcelona 2 - 1 Leganes
4' 1 - 0 Lionel Messi
71' 1 - 1 Unai Lopez
90' 2 - 1 Lionel Messi - Penaltı
AJANSSPOR - Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Paris Saint Germain'e 4-0 yenilerek ağır bir darbe alan Barcelona, La Liga'nın 23. haftasında Leganes'i ağırladı.
Milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maça hızlı başlayan Barcelona, henüz 4. dakikada Arjantinli yıldızı Messi ile golü buldu. Son 10 haftada galibiyet yüzü göremeyen konuk Leganes, ilk yarının son bölümlerinde etkili olsa da ilk yarı 1- 0 sona erdi.
İkinci yarıda da iyi ouyunun sürdüren Leganes, 71. dakikada Lopez'in kaydettiği golle skora denge getirdi. 89. dakikada Neymar'ın düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topu ağlara yollayan Messi, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek maçın sonucunu belirledi: 2 - 1
Oldukça sıkıntılı anlar yaşadığı karşılaşmayı kazanarak 21 maç sonunda puanını 51 yapan Barcelona, 2 maç eksiği bulunan lider Real Madrid'in 1 puan gerisinde yarışı sürdürdü. Galibiyet özlemi 11 maça çıkan Leganes ise 18 puanda kaldı ve haftayı 17. sırada tamamladı.
Öte yandan Barcelona'ya galibiyeti getiren Messi, ligdeki gol sayısını 19'a yükseltti.
Bu arada Barcelona tarihinde ilk kez bir maça sadece bir İspanol oyuncu ile çıktı.
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
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