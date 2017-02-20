- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Neymar ve Barcelona yargılanacak
20 Şubat 2017 , 18:51
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
İspanya Ulusal Mahkemesi Ceza Dairesi, Neymar'ın 2011 yılında Santos kulübündeyken Barcelona'ya transferinde yolsuzluk ve sahtekarlık yapıldığına ilişkin iddialardan dolayı Brezilyalı futbolcunun ve Barcelona Kulübünün yargılanmasıyla ilgili kararını onayladı.
Ulusal Mahkeme, suçlamaların düşürülüp davanın kapatılmasına ilişkin Neymar ve Barcelona Kulübünün yaptığı itirazları reddetti. Mahkemenin kararıyla yargılama sürecinin başlaması beklenirken, futbolcu Neymar, annesi Nadine Gonçalvez, Neymar'ın babasının başında olduğu aile şirketi N&N, Santos kulübü, Barcelona Kulübünün Başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski kulüp başkanı Sandro Rosell'in sanık sandalyesine oturması öngörülüyor.
Neymar'ın Barcelona'ya transferiyle bağlantılı suçlamaların temelinde, bu futbolcunun Santos'da oynadığı dönemde transferinde yüzde 40 payı olan DIS adlı Brezilyalı bir şirketin yaptığı suçlamalar bulunuyor. Suçlamalarını 2011-2013 yılları arasındaki döneme dayandıran şirket, 2015'in haziran ayında İspanyol mahkemesine yaptığı başvuruda, Neymar'ın 26 Mayıs 2013'te Barcelona'ya transferinde kendisine sadece 17,1 milyon avroluk ödeme yapıldığını açıklayıp, transferin gerçek bedelinin kendisinden saklandığını ve hakkı olan yüzde 40 payla ilgili gerçek ödemenin yapılmadığını öne sürmüştü. DIS, Barcelona ile Brezilyalı futbolcunun, transfer resmileşmeden önce anlaştığını, bununla bağlantılı futbolcuya 40 milyon avro ön ödeme yapıldığını ve her şeyin kendisinden gizlendiğini iddia ediyor.
- İlgili:
- Futbol
- İspanya Ligi
- Barcelona
YORUM EKLE
Son İspanya Ligi HaberleriTüm İspanya Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller