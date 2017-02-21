''Chapecoense kahramanı''ndan Real'e ziyaret

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilya ekibi Chapecoense kafilesinin de içinde bulunduğu uçağın Kolombiya'da düşmesinin ardından yardım ekiplerinin kaza bölgesine ulaşmasında önemli rol oynayan Johan Alexis Ramirez'i ağırladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 15 yaşındaki Ramirez'in Valdebebas Tesisleri'nde teknik direktör Zinedine Zidane ve futbolcularla tanıştığı bildirildi.

Eflatun-beyazlıların Kolombiyalı futbolcusu James Rodriguez, vatandaşına üzerinde imzasının yer aldığı 10 numaralı formasını hediye etti.

Futbolcular ve Zidane ile fotoğraf da çektiren Ramirez, James Rodriguez'in tüm Kolombiyalıları temsil ettiğini belirterek, "Bu forma, hayatım boyunca sahip olabileceğim çok değerli bir hediye. Benim için bir zevkti." ifadesini kullandı.

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, geçen yıl kasım ayında dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.