Müthiş düelloyu kazanan olmadı!

Fiorentina 3 - 3 Napoli

25' 0 - 1 Lorenzo Insigne

52' 1 - 1 Federico Bernardeschi

68' 1 - 2 Dries Mertens

69' 2 - 2 Federico Bernardeschi

82' 3 - 2 Mauro Zarate

90+4' 3 - 3 Manolo Gabbiadini

AJANSSPOR - Serie A'da zirve takibini 8 puan geriden sürdüren Napoli, inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Fiorentina'ya 18. haftada konuk oldu.

Mücadelenin 25. dakikasında Insigne'nin harika golüyle öne geçen Napoli, soyunma odasına da 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Fiorentina, Bernardeschi'nin 52. dakikadaki golüyle skora denge getirdi.

68. dakikada Napoli bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatasını affetmeyen Mertens, şık bir gol kaydetti. Ev sahibi Fiorentina ise bu gole cevap vermekte hiç zaman kaybetmedi. Yenilen golün 30 saniye sonrasında çok güzel bir gol atan Bernardeschi skoru bir kez daha eşitledi: 2-2

73. dakikada oyuna dahil olan Zarate, 82. dakikada Bernardeschi'nin harika pasında topu çok düzgün bir vuruşla ağlara yolladı ve Fiorentina'yı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.

86. dakikada oyuna dahil olan Gabbiadini, 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı soğukkanlı bir vuruşla gole çevirdi ve müthiş mücadele 3-3 sona erdi.

2 hafta aradan sonra puan alan Fiorentina, puanını 27 yaparken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Napoli ise puanını 35'e taşıdı.