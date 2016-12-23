- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Müthiş düelloyu kazanan olmadı!
23 Aralık 2016 , 00:49
Fiorentina 3 - 3 Napoli
25' 0 - 1 Lorenzo Insigne
52' 1 - 1 Federico Bernardeschi
68' 1 - 2 Dries Mertens
69' 2 - 2 Federico Bernardeschi
82' 3 - 2 Mauro Zarate
90+4' 3 - 3 Manolo Gabbiadini
AJANSSPOR - Serie A'da zirve takibini 8 puan geriden sürdüren Napoli, inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Fiorentina'ya 18. haftada konuk oldu.
Mücadelenin 25. dakikasında Insigne'nin harika golüyle öne geçen Napoli, soyunma odasına da 1-0'lık üstünlükle gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Fiorentina, Bernardeschi'nin 52. dakikadaki golüyle skora denge getirdi.
68. dakikada Napoli bir kez daha öne geçti. Savunmanın hatasını affetmeyen Mertens, şık bir gol kaydetti. Ev sahibi Fiorentina ise bu gole cevap vermekte hiç zaman kaybetmedi. Yenilen golün 30 saniye sonrasında çok güzel bir gol atan Bernardeschi skoru bir kez daha eşitledi: 2-2
73. dakikada oyuna dahil olan Zarate, 82. dakikada Bernardeschi'nin harika pasında topu çok düzgün bir vuruşla ağlara yolladı ve Fiorentina'yı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı.
86. dakikada oyuna dahil olan Gabbiadini, 90+4. dakikada kazanılan penaltıyı soğukkanlı bir vuruşla gole çevirdi ve müthiş mücadele 3-3 sona erdi.
2 hafta aradan sonra puan alan Fiorentina, puanını 27 yaparken, 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Napoli ise puanını 35'e taşıdı.
YORUM EKLE
Son İtalya Ligi HaberleriTüm İtalya Ligi Haberleri
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- Yeni öğrenci Alper Potuk!
- UEFA'dan Beşiktaş'a ceza geliyor!
- Barış Özbek'in cezası belli oldu! 1
- Kuyt: ''En güzeli Fenerbahçe ve Feyenoord'un...''
- Thompson'ı ülkesi de eleştirdi!
- Celtic taraftarı Beşiktaş'a destek çıktı!
- Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
- UEFA'dan bir rezalet daha!
- Nouma'dan olay tepki!
- Yıldız oyuncu karakolluk oldu!
Sizce Hangisi?
Son Videolar