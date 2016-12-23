Roma'ya evinde yan bakılmıyor!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Roma sahasında Chievo'yu ağırladı.

İtalya Ligi'nde Juventus'un ardından zirve yarışında bulunan ve geride kalan 17 haftada evinde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan Roma, Chievo maçından da galip ayrıldı. 37. dakikada Jonathan de Guzman'ın golüyle 1-0 geriye düşen Roma; 45. dakikada Stephan El Shaaraw, 52. dakikada Edin Dzeko ve 90. dakikada Diego Perotti'nin penaltı golüyle maçı 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Roma puanını 38 yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Deplasman ekibi Chievo ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.

Roma'nın İç Saha Karnesi

* Roma 4 - 0 Udinese

* Roma 3 - 2 Sampdoria

* Roma 4 - 0 Crotone

* Roma 2 - 1 Inter

* Roma 4 - 1 Palermo

* Roma 3 - 0 Bologna

* Roma 3 - 2 Pescara

* Roma 1 - 0 Milan

* Roma 3 - 1 Chievo