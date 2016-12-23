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Roma'ya evinde yan bakılmıyor!
23 Aralık 2016 , 00:35
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Roma
- Chievo
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Roma sahasında Chievo'yu ağırladı.
İtalya Ligi'nde Juventus'un ardından zirve yarışında bulunan ve geride kalan 17 haftada evinde oynadığı 8 karşılaşmanın tamamını kazanan Roma, Chievo maçından da galip ayrıldı. 37. dakikada Jonathan de Guzman'ın golüyle 1-0 geriye düşen Roma; 45. dakikada Stephan El Shaaraw, 52. dakikada Edin Dzeko ve 90. dakikada Diego Perotti'nin penaltı golüyle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonuçla Roma puanını 38 yükseltti ve 2. sıradaki yerini korudu. Deplasman ekibi Chievo ise 25 puanla 10. sırada yer aldı.
Roma'nın İç Saha Karnesi
* Roma 4 - 0 Udinese
* Roma 3 - 2 Sampdoria
* Roma 4 - 0 Crotone
* Roma 2 - 1 Inter
* Roma 4 - 1 Palermo
* Roma 3 - 0 Bologna
* Roma 3 - 2 Pescara
* Roma 1 - 0 Milan
* Roma 3 - 1 Chievo
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- Chievo
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