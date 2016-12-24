Melo'nun yerine geliyor!

AJANSSPOR- Sezon başında Galatasaray'ın transferi için yoğun uğraş verdiği Lassana Diarra, Serie A yolunda.

France Football dergisinin haberine göre Fransız orta saha, İtalyan devi Inter ile pazarlık masasında. Çinli Suning şirketinin yatırımın ardından maddi anlamda rahatlayan Inter'in bu transfer için önemli bir parayı gözden çıkardığı belirtiliyor.

Transferin önündeki tek pürüz Diarra'nın eski kulübü Lokomotiv Moskova'ya olan 10 milyon Euro'luk tazminatı. Galatasaray'a transferi bu yüzden gerçekleşmeyen 31 yaşındaki orta saha Inter'i bu parayı ödeme konusunda ikna ederse transfer resmiyet kazanacak.

Mavi siyahlı ekipte Felipe Melo'nun da ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Sao Paulo ve Flamengo'nun ardından son şampiyon Palmeiras da deneyimli orta sahanın transferi için harekete geçti.

Bu sezon Marsilya formasıyla 11 resmi maçta süre alan Diarra gol veya asist katkısı yapamadı.