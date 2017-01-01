Juventus istedi, Çin'i seçti!

AJANSSPOR - Sezon başından bu yana Juventus'un gündeminde yer alan Axel Witsel'in, Zenit'ten ayrılmaya ve Çin Ligi ekiplerinden Tianjin'e transfer olmaya karar verdiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Ocak ayı transfer döneminde Zenit'ten ayrılarak Juventus'a transfer olması beklenen Belçikalı oyuncu, Fabio Cannavaro'nun çalıştırdığı Tianjin'den gelen teklifi kabul etmeye karar verdi.

Yaz transfer döneminde Juventus'a transfer olmaya çok yaklaşan, Ocak ayı için ise Torino ekibine gitmesine kesin gözüyle bakılan Witsel'ın bu kararının, Juve'yi başka isimlere yönelteceği vurgulandı.

Tianjin'in bonuslar hariç Witsel'e yıllık 18 milyon euro vereceği ve 4 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.