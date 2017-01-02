- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Fiorentina Nuri Şahin'in peşinde!
02 Ocak 2017 , 21:31
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Fiorentina
AJANSSPOR - Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Borussia Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Nuri Şahin ile ilgilendiği belirtildi.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Fiorentina, takımdan ayırlmak isteyen Hırvat orta saha oyuncusu Milan Badelj'in yerini doldurmak için arayışlara başladı.
Fiorentina'nın, aynı bölgede forma giyen 28 yaşındaki Nuri'yi transfer etmeyi düşündüğü, Dortmund'un da milli futbolcumuzu uygun bir bedelle satabileceği kaydedildi.
Mor Menekşelerin bu transferi sezon sonunda bitirmeyi düşündüğü de vurgulandı.
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Fiorentina
YORUM EKLE
Son İtalya Ligi HaberleriTüm İtalya Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar