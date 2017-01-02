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Fiorentina Nuri Şahin'in peşinde!

Tarih02 Ocak 2017 , 21:31

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Fiorentina Nuri Şahin'in peşinde!

AJANSSPOR - Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın, Borussia Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan milli futbolcumuz Nuri Şahin ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fiorentina, takımdan ayırlmak isteyen Hırvat orta saha oyuncusu Milan Badelj'in yerini doldurmak için arayışlara başladı.

Fiorentina'nın, aynı bölgede forma giyen 28 yaşındaki Nuri'yi transfer etmeyi düşündüğü, Dortmund'un da milli futbolcumuzu uygun bir bedelle satabileceği kaydedildi.

Mor Menekşelerin bu transferi sezon sonunda bitirmeyi düşündüğü de vurgulandı.

 

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