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Juventus orta saha aldı!
03 Ocak 2017 , 11:08
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Juventus
- Genoa
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Venezuelalı orta saha oyuncusu Tomas Rincon'u kadrosuna kattı.
Juventus Kulübünden yapılan açıklamada, Genoa forması giyen 28 yaşındaki Rincon ile 8 milyon avro bonservis bedeli karşılığında 30 Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Venezuela Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Rincon, bu sezon Genoa ile Serie A'da 16 maça çıktı.
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