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Sassuolo Aquliani'yi kiraladı!
03 Ocak 2017 , 15:01
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- İtalya Ligi
- Sassuolo
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sassuolo, Pescara'dan Alberto Aquilani'yi kiralık olarak renklerine bağladı.
Sassuolo Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Aquilani'nin sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi.
İtalya'da Pescara'nın yanı sıra Roma, Juventus, Milan, Fiorentina, İngiltere'de Liverpool ve Portekiz'de Sporting Lizbon forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta birer gol ve asistle oynadı.
Serie A'da 18 haftada 17 puan toplayan Sassuolo, 16. sırada bulunuyor. Pescara ise 9 puanla son sırada yer alıyor.
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