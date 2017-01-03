Torino'dan flaş transfer!

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Italya Serie A'da mücadele eden Roma'nın yıldız kanat oyuncusu Juan Manuel Iturbe, Torino'ya transfer oldu. Bu sezon Roma'da toplam 12 maça çıkan ve gol veya asisti bulunmayan Paraguaylı oyuncu, dün Torino kentine gelerek sağlık kontrollerinden geçti.

2014-2015 sezonu başında Hellas Verona'dan Roma'ya transfer olan Iturbe, başkent ekibinde forma giydiği 68 mücadelede 5 gol atabilmişti. 2015-2016 sezonu devre arasında Bournemouth'a kiralanan Juan Iturbe, forma giydiği 4 maçta golle tanışamamıştı. Paraguaylı, yarım sezon Bournemouth forması giydikten sonra bu sezonun başında kulübü Roma'ya dönmüştü.