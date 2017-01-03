- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Torino'dan flaş transfer!
03 Ocak 2017 , 11:02
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Roma
- Torino
-AJANSSPOR
Italya Serie A'da mücadele eden Roma'nın yıldız kanat oyuncusu Juan Manuel Iturbe, Torino'ya transfer oldu. Bu sezon Roma'da toplam 12 maça çıkan ve gol veya asisti bulunmayan Paraguaylı oyuncu, dün Torino kentine gelerek sağlık kontrollerinden geçti.
2014-2015 sezonu başında Hellas Verona'dan Roma'ya transfer olan Iturbe, başkent ekibinde forma giydiği 68 mücadelede 5 gol atabilmişti. 2015-2016 sezonu devre arasında Bournemouth'a kiralanan Juan Iturbe, forma giydiği 4 maçta golle tanışamamıştı. Paraguaylı, yarım sezon Bournemouth forması giydikten sonra bu sezonun başında kulübü Roma'ya dönmüştü.
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Roma
- Torino
YORUM EKLE
Son İtalya Ligi HaberleriTüm İtalya Ligi Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
Sizce Hangisi?
Son Videolar