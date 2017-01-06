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Sosa'nın menajerinden ayrılık açıklaması!
06 Ocak 2017 , 16:19
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AJANSSPOR- Jose sosa'nın menajeri Favio Bilardo'dan transferle ilgili önemli açıklamalar geldi.
İtalyan basınına konuşan Bilardo, Jose Sosa'nın Milan'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığını söylerken, "Burada olduğu için çok mutlu. Kendini Milan'da çok iyi hissediyor ancak transfer sezonu 31 Ocak'ta sona erecek. Bitene kadar da neler olcağını bilemezsiniz. Şu anda herhangi bir takımın ilgisi yok. Onun hakkındaki düşüncemiz takımda kalması" ifadelerini kullandı.
Son dönemde Fenerbahçe'nin adı Sosa ile anılmıştı ancak sarı lacivertli ekibin Mehmet Ekici transferine hız vermesi nedeniyle Sosa gündemden düşmüştü.
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