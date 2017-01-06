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United Darmian'a kancayı taktı!
06 Ocak 2017 , 11:07
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- İtalya Ligi
- Juventus
AJANSSPOR - İtalya Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, İngiltere’de Manchester United forması giyen Matteo Darmian’ı transfer edilecek futbolcular listesine aldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre ; Serie A şampiyonu Juventus’un bu futbolcuyu transfer ederek bek bölgesini sağlama alacağı vurgulandı. İtalyan futbolcu, bu sezon United’da 11 maça ilk 11’de başladı.
Özellikle Juventus’ta Stephan Lichsteiner’in 32, Dani Alves’in de 33 yaşında oluşunun bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükselttiği ifade ediliyor.
Matteo Darmian, profesyonel futbolculuk kariyerine Milan, Padova, Palermo ve Torino’da forma giymiş ve 2015 yılında Manchester United’a transfer edilmişti.
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