Nuri Şahin'e Inter kancası



Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Nuri Şahin'e İtalyan ekibi Inter'in talip olduğu iddia edildi



Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Nuri Şahin için bir iddia da İtalyan basınından geldi. Çizme'de yer alan haberlere göre; İtalya Serie A'nın güçlü ekiplerinden Inter, Arjantinli oyuncu Ever Banega'nın Çin'e transfer olması durumunda Nuri Şahin'i transfer edecek. Teknik direktör Stefano Pioli, Banega'yı kadroda tutmak istemesine rağmen Çin kulüplerinin ödediği astronomik rakamlar oyuncunun gitmesine sebep olabilir. Banega'nın Çin'e transferinin gerçekleşmesi halinde Inter, Nuri Şahin için devreye girecek.

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