Juventus rekor kırdı! 26 maç...

AJANSSPOR - İtalya Ligi’nin 19. haftasında Juventus, sahasında Bologna’yı konuk etti. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden siyah-beyazlılar Higuain (2) ve penaltıdan Dybala’nın golleriyle sahadan galibiyetle ayrıldı.



Üst üste 4. galibiyetine ulaşan Juventus, puanını 45’e çıkardı. Son şampiyon, evindeki başarılı grafiğini de sürdürdü. Juventus, evinde 2015 Ekim ayından beri ligde oynadığı 26 maçı da kazandı ve Serie A rekorunun sahibi oldu.



Massimiliano Allegri ve öğrencileri, rakip ağları 62 kez havalandırırken kalesinde ise 9 gol gördü.