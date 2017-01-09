Juventus'tan Arjantin yapımı 3 puan!

Juventus 3 - 0 Bologna

7' 1 - 0 Gonzalo Higuain

41' 2 - 0 Paulo Dybala (pen.)

55' 3 - 0 Gonzalo Higuain

AJANSSPOR - Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Juventus, 19. hafta mücadelesinde Bologna'yı konuk etti.

Mücadeleye hızlı başlayan Juventus, Arjantinli golcüsü Higuain'in 7. dakikada kaydettiği golle öne geçti. 41. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Arjantinli genç yıldız Dybala, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya da etkili bir başlangıç yapan Torino ekibi, ikinci kez ağları havlandıran Higuain ile 55. dakikada durumu 3-0 yaptı.

Kalan bölümde skoru koruyan Juventus, sahadan 3-0'lık net bir sonuçla ayrılarak peş peşe 4. galibiyetini aldı.

18 maç sonunda puanını 45 yapan Juve, 1 maç eksiğiyle 41 puanlı Roma'nın 4 puan önünde ldrliğini sürdürdü. Bologna ise 20 puanda kaldı.