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Juventus çeyrek finalde!
12 Ocak 2017 , 00:36
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Juventus 3 - 2 Atalanta
22' 1 - 0 Paulo Dybala
34' 2 - 0 Mario Mandzukic
72' 2 - 1 Abdoulay Konko
75' 3 - 1 Miralem Pjanic (P)
81' 3 - 2 Emmanuel Latte Lath
AJANSSPOR - Serie A'da zirvede yer alan Juventus, İtalya Kupası 5. tur mücadelesinde Atalanta'yı konuk etti.
22. dakikada Arjantinli oyuncusu Dybala'nın golüyle dengeyi bozan Juventus, 34. dakikada Hırvat golcüsü Mandzukic ile farkı 2'ye çkardı ve ilk yarı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.
Konuk ekip 72. dakikada Abdoulay Konko'nun kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Juventus, 75. dakikada Pjanic'in penaltısıyla farkı yeniden 2'ye çıkardı. Pes etmeye niyeti olmayan Atalanta, 81. dakikada Lath'ın golüyle durumu 3-2'ye getirdi.
Kalan sürede hata yapmayan ve skoru koruyan Juventus, rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
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