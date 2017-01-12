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Juventus çeyrek finalde!

Tarih12 Ocak 2017 , 00:36

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Juventus çeyrek finalde!

Juventus 3 - 2 Atalanta
22' 1 - 0 Paulo Dybala  
34' 2 - 0 Mario Mandzukic
72' 2 - 1 Abdoulay Konko 
75' 3 - 1 Miralem Pjanic (P)  
81' 3 - 2 Emmanuel Latte Lath 

AJANSSPOR - Serie A'da zirvede yer alan Juventus, İtalya Kupası 5. tur mücadelesinde Atalanta'yı konuk etti.

22. dakikada Arjantinli oyuncusu Dybala'nın golüyle dengeyi bozan Juventus, 34. dakikada Hırvat golcüsü Mandzukic ile farkı 2'ye çkardı ve ilk yarı 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

Konuk ekip 72. dakikada Abdoulay Konko'nun kaydettiği golle farkı 1'e indirdi. Juventus, 75. dakikada Pjanic'in penaltısıyla farkı yeniden 2'ye çıkardı. Pes etmeye niyeti olmayan Atalanta, 81. dakikada Lath'ın golüyle durumu 3-2'ye getirdi.

Kalan sürede hata yapmayan ve skoru koruyan Juventus, rakibini 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

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