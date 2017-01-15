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Samed Yeşil komşuya imza attı!
15 Ocak 2017 , 16:43
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AJANSSPOR- Adı bir ara Trabzonspor ve Galatasaray ile anılan Samed Yeşil, Panionios ile sözleşme imzaladı.
Yunan ekibinden yapılan açıklamada bonservisi elinde olan Samed ile anlaşıldığı ve 22 yaşındaki oyuncunun 69 numaralı formayla mücadele edeceği duyuruldu.
Leverkusen altyapısında yetiştikten sonra Liverpool'a transfer olan Almanya doğumlu forvet temmuzdan bu yana boştaydı.
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