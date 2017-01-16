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Juventus'a Fiorentina darbesi!
16 Ocak 2017 , 00:44
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Fiorentina
- Juventus
Fiorentina 2 - 1 Juventus
37' 1 - 0 Nikola Kalinic
54' 2 - 0 Federico Chiesa
58' 2 - 1 Gonzalo Higuain
AJANSSPOR - Serie A'da zirvede yer alan ve son 4 maçını kazanan Juventus, üst sıralara tırmanmak isteyen Fiorentina'ya 20. haftada konuk oldu.
Mücadelenin 37. dakikasında Hırvat golcüsü Kalinic ile dengeyi bozan Fiorentina, soyunma odasına da 1-0'lık üstünlükle gitti.
İkinci yarıya iyi başlayan Mor Menekşeler, 54. dakikada Chiesa'nın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Bu gole çabuk cevap veren Juventus, 58. dakikada Arjantinli yıldızı Higuain'in golüyle skoru 2-1 yaptı.
Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fiorentina, sahadan 2-1 galip ayrılarak Juventus'a ligdeki 4. yenilgisini tatırdı.
4 maçlık galibiyet serisi noktalanan ve 19 maç sonunda 45 puanda kalan Juventus, 1 maç eksiğiyle takipçisi Roma'nın 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Fiorentina da 19 maç sonunda puanını 30 yaptı.
- İlgili:
- Futbol
- İtalya Ligi
- Fiorentina
- Juventus
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