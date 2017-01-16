Juventus'a Fiorentina darbesi!

Fiorentina 2 - 1 Juventus

37' 1 - 0 Nikola Kalinic

54' 2 - 0 Federico Chiesa

58' 2 - 1 Gonzalo Higuain

AJANSSPOR - Serie A'da zirvede yer alan ve son 4 maçını kazanan Juventus, üst sıralara tırmanmak isteyen Fiorentina'ya 20. haftada konuk oldu.

Mücadelenin 37. dakikasında Hırvat golcüsü Kalinic ile dengeyi bozan Fiorentina, soyunma odasına da 1-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Mor Menekşeler, 54. dakikada Chiesa'nın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı. Bu gole çabuk cevap veren Juventus, 58. dakikada Arjantinli yıldızı Higuain'in golüyle skoru 2-1 yaptı.

Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Fiorentina, sahadan 2-1 galip ayrılarak Juventus'a ligdeki 4. yenilgisini tatırdı.

4 maçlık galibiyet serisi noktalanan ve 19 maç sonunda 45 puanda kalan Juventus, 1 maç eksiğiyle takipçisi Roma'nın 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Fiorentina da 19 maç sonunda puanını 30 yaptı.



