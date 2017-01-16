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Luiz Adriano imzayı attı!
16 Ocak 2017 , 22:43
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- AC Milan
AJANSSPOR- Milan'ın Brezilyalı forveti Luiz Adriano, Spartak Moskova'ya transfer oldu.
Rus ekibinin resmi Internet sitesinden yapılan açıklamada 29 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyurulurken transfer için Milan'a ne kadar ödendiği belirtilmedi.
2015 Temmuz'unda Milan'a transfer olan Adriano çıktığı 33 maçta 4 gol kaydetti.
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