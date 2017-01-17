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Juventus yeni logosunu tanıttı!
17 Ocak 2017 , 00:12
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Juventus
AJANSSPOR - Serie A lideri Juventus, yeni logosunu tanıttı.
Juentus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli yeni logo hakkında, "Yeni logo Juventus hayat tarzının yeni sembolü olacak" ifadesini kullandı.
İşte yeni logo
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