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Milan ile imzaladı!

Tarih18 Ocak 2017 , 13:21

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Milan ile imzaladı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Giacomo Bonaventura'nın sözleşmesinin 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun sözleşmesinin 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Milano ekibinin 2014'te Atalanta'dan kadrosuna kattığı Bonaventura, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 19 maçta 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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