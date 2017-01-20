Milan, Everton'dan Gerard Deulofeu'yu kiraladı!

Ajansspor

İtalya Seri A takımlarından Milan, Everton'ında forma giyen İspanyon futbolcu Gerard Deulofeu'yu kiraladı.

Milan, Evorton'ın 22 yaşındaki oyuncusunu Deulogeu'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Milan, İspanyol futbolcu için kulübüne 500 bin Euro ödeyecek. İtalyan devi, oyuncuyu satın almak isterse 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.