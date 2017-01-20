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Roma bileti cebine koydu!
20 Ocak 2017 , 00:52
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Roma 4 - 0 Sampdoria
39' 1 - 0 Radja Nainggolan
47' 2 - 0 Edin Dzeko
61' 3 - 0 Stephan El Shaarawy
90' 4 - 0 Radja Nainggolan
AJANSSPOR - Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Roma, İtalya Kupası 5. tur maçında Sampdoria'yı konuk etti.
Son haftaların formda ismi Nainggolan'ın 39. dakikada attığı golle ilk yarı 1-0'lık üstünlükle tamamlayan Başkent ekibi, ikinci yarıya hızlı başladı ve 47. dakikada Boşnak golcüsü Dzeko ile farkı 2'ye çıakrdı.
61. dakikada El Shaarawy'nin kaydettiği golle oldukça rahatlayan Roma, 90. dakikada Nainggolan'ın attığı golle maçı noktaladı. Sahadan 4-0 galip ayrılan ve adını çeyrek finale yazdıran Roma, çeyrek finalde Serie B'de zor günler geçiren Cesena ile karşılaşacak.
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