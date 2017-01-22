Juventus evinde bir başka!

Juventus 2 - 0 Lazio

5' 1 - 0 Paulo Dybala

17' 2 - 0 Gonzalo Higuain

AJANSSPOR - Serie A'da son olarak Fiorentina'ya deplasmanda 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan lider Juventus, 21. hafta mücadelesinde Lazio'yu konuk etti.

Bu sezon iyi bir performans sergileyen rakibi karşısında maça hızlı başlayan Juventus, henüz 5. dakikada Dybala ile golü buldu. 17. dakikada sahneye bir başka Arjantinli çıktı ve Higuain, skoru 2-0'a taşıdı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Juventus, üstünlüğünü maçın sonuna kadar korudu ve 3 puanın sahibi oldu.

1 maç eksik olan Juventus, iç sahadaki 11. maçından da galibiyetle ayrılırken, puanını 48 yaptı. Lazio ise 21 maç sonunda 40 puanda kaldı.

Öte yandan Juventus, evinde 2015 Ekim ayından beri ligde oynadığı 27 maçı da kazandı ve Serie A rekorunu geliştirdi.