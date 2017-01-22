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Napoli'den zirve takibine devam!

Tarih22 Ocak 2017 , 00:29

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Napoli'den zirve takibine devam!

Milan 1-2 Napoli
6' [0-1]Insigne
9' [0-2]Callejon
37' [1-2]Kucka

AJANSSPOR- Serie A'nın 21. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Milan'a konuk oldu. Fenerbahçe'nin gündemindeki Jose Sosa maça ilk 11'de başlarken pek de alışık olmadığı ön liberoda pozisyonunda forma giydi. Arjantinli, 74'te yerini Bertolacci'ye bıraktı. 

İlk 10 dakikada kalesinde iki şok gören Milan 37'de Kucka ile umutlansa da Napoli maçtan 3 puanla ayrılmasını bildi. 

Bu galibiyetle puanını 44 yapan deplasman ekibi şampiyonluk yolundaki ümidini sürdürdü. Milan ise 37 puanda kaldı. 

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