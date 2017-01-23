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Deulofeu imzayı attı!

Tarih23 Ocak 2017 , 19:09

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Deulofeu imzayı attı!

AJANSSPOR- Everton, İspanyol kanat oyuncusu Gerard Deulofeu'nun sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığını duyurdu. Milan'da da CEO Adriano Galliani, Gerard Deulofeu ile poz vererek transferi resmen duyurdu.

22 yaşındaki oyuncu 2 gün önce gece geç saatlerde Milano'ya gelmiş ve bugün de sağlık kontrolünden geçmişti. 

2013 yılında Everton'a gelen, bonservisi ise 2015'te alınan Deulofeu çıktığı 75 maçta 8 gol kaydetti. 

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