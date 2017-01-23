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Deulofeu imzayı attı!
23 Ocak 2017 , 19:09
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Everton
- AC Milan
AJANSSPOR- Everton, İspanyol kanat oyuncusu Gerard Deulofeu'nun sezon sonuna kadar Milan'a kiralandığını duyurdu. Milan'da da CEO Adriano Galliani, Gerard Deulofeu ile poz vererek transferi resmen duyurdu.
22 yaşındaki oyuncu 2 gün önce gece geç saatlerde Milano'ya gelmiş ve bugün de sağlık kontrolünden geçmişti.
2013 yılında Everton'a gelen, bonservisi ise 2015'te alınan Deulofeu çıktığı 75 maçta 8 gol kaydetti.
- İlgili:
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- Everton
- AC Milan
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