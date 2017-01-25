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Napoli yarı finalde!
25 Ocak 2017 , 00:43
Napoli 1 - 0 Fiorentina
71' 1 - 0 Jose Callejon
AJANSSPOR - Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli, son haftalarda çıkışa geçen Fiorentina'yı İtalya Kupası çeyrek finalinde konuk etti.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 71. dakikasında İspanyol oyuncusu Callejon ile golü bulan Napoli, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.
Öte yandan 67. dakikadan sarı kartı bulunan Elseid Hysaj, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Napoli maçı 10 kişi tamamladı.
Fiorentina'da da 37. dakikadan sarı kartı bulunan Maximiliano Olivera, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Elseid Hysaj
Elseid Hysaj
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