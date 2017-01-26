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Palermo'ya hoca dayanmıyor!
26 Ocak 2017 , 20:03
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- İtalya Ligi
Uruguaylı çalıştırıcı, İtalya Serie A ekibi Palermo'nun bu sezonki 4'üncü teknik direktörü oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Palermo, teknik direktörlüğe Diego Lopez'i getirdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 42 yaşındaki Uruguaylı teknik adam ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi.
Diego Lopez, Palermo'da bu sezon teknik direktörlük yapacak 4'üncü isim oldu. Sezona Davide Ballardini yönetiminde başlayan pembe-siyahlı ekipte sırasıyla Roberto De Zerbi ve Eugenio Corini görev yapmıştı.
Palermo, 20 takımın mücadele ettiği Serie A'nın geride kalan 21 haftasında topladığı 10 puanla 19'uncu sırada yer alıyor.
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