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Roma'ya Fransız orta saha!

Tarih28 Ocak 2017 , 21:44

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Roma'ya Fransız orta saha!

AJANSSPOR- Roma'dan orta sahaya takviye.

Başkent ekibi, dün İtalya'ya getirdiği Lyon'un Fransız orta sahası Clement Grenier'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi. 

Grenier yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek. 

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