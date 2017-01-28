Roma'ya Fransız orta saha!

AJANSSPOR- Roma'dan orta sahaya takviye.

Başkent ekibi, dün İtalya'ya getirdiği Lyon'un Fransız orta sahası Clement Grenier'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi.

Grenier yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek.