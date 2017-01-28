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Roma'ya Fransız orta saha!
28 Ocak 2017 , 21:44
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- Roma
AJANSSPOR- Roma'dan orta sahaya takviye.
Başkent ekibi, dün İtalya'ya getirdiği Lyon'un Fransız orta sahası Clement Grenier'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sözleşmede satın alma opsiyonunun da olduğu bildirildi.
Grenier yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek.
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