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Inter seriye bağladı!
29 Ocak 2017 , 00:38
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Inter 3 - 0 Pescara
23' 1 - 0 Danilo D'Ambrosio
43' 2 - 0 Joao Mario
73' 3 - 0 Eder
AJANSSPOR - Serie A'da son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Inter, ligin dibinde yer alan Pescara'yı 22. haftada konuk etti.
23. dakikada D'Ambrosio'nun attığı golle dengeyi bozan Inter, 43. dakikada Portekizli oyuncusu Mario ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı da 2-0'lık üstünlükle tamamladı.
71. dakikada oyuna giren Eder, 73'te topu ağlara yolladı ve skoru 3-0'a taşıdı. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Milano ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Peş peşe 7. galibiyetini alan ve sıralamada Lazio'yu geride bırakan Inter, haftayı 42 puanla 4. basamakta tamamladı. Pescara ise 9 puanla son sırada yer aldı.
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