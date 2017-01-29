Inter seriye bağladı!

Inter 3 - 0 Pescara

23' 1 - 0 Danilo D'Ambrosio

43' 2 - 0 Joao Mario

73' 3 - 0 Eder

AJANSSPOR - Serie A'da son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Inter, ligin dibinde yer alan Pescara'yı 22. haftada konuk etti.

23. dakikada D'Ambrosio'nun attığı golle dengeyi bozan Inter, 43. dakikada Portekizli oyuncusu Mario ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı da 2-0'lık üstünlükle tamamladı.

71. dakikada oyuna giren Eder, 73'te topu ağlara yolladı ve skoru 3-0'a taşıdı. Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Milano ekibi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Peş peşe 7. galibiyetini alan ve sıralamada Lazio'yu geride bırakan Inter, haftayı 42 puanla 4. basamakta tamamladı. Pescara ise 9 puanla son sırada yer aldı.