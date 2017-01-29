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Juventus ilk yarıda bitirdi!
29 Ocak 2017 , 18:54
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- Futbol
- İtalya Ligi
- Sassuolo
- Juventus
Sassuolo 0 - 2 Juventus
9' 0 - 1 Gonzalo Higuain
26' 0 - 2 Sami Khedira
AJANSSPOR - Serie A'da liderlik koltuğunda oturan Juventus, 22. hafta mücadelesinde Sassuolo'ya konuk oldu.
Karşılaşmanın 9. dakikasında ağları havalandırarak ligdeki 15. golüne imza atan Arjantinli yıldızı Higuain ile üstünlüğü ele geçirdi.
26. dakikada Khedira'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran Juventus, sotyunma odasına da 2-0'lık üstünlükle gitti.
Mücadelenin ikinci yarısında taraflar sonucu değiştiremedi ve Juventus, rakibini ilk yarıdaki gollerle 2-0 mağlup etti.
1 maç eksiğiyle puanını 51'e çıkaran Juventus, Sampdoria deplasmanında mağlup olan takipçisi Roma ile aradaki puan farkını 4'e yükseltti.
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